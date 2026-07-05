Experter: Haaland planetens bästa fotbollsspelare

Erling Braut Haaland tar över trumman för den norska rodden efter segern.

Norge besegrade Brasilien med 2–1 i åttondelsfinalen. Och efteråt var TV4:s fotbollsexperter fulla av beundran över vad Norge och Erling Haaland åstadkommit.

– Haaland är planetens bästa fotbollsspelare. Han möter de kanske två bästa mittbackarna i världen och varje gång han kommer upp mot dem är det farligt, säger Jonas Olsson.

Han konstaterar att Erling Haaland hade två chanser på hela matchen och levererade två mål.

Experterna rosar också den norske förbundskaptenen Ståle Solbakken som genom hela turneringen tagit vågade beslut. Hans två byten i halvtid i matchen mot Brasilien visade sig vara nya genidrag. En av de inbytta, Andreas Schjelderup, passade nämligen fram till Haalands båda mål.