Svenska USA-experter känner sig ganska övertygade om att Demokraterna vinner majoriteten i representanthuset men är desto mer osäkra när det kommer till senaten. Statsvetaren Emma Ricknell påpekar i en intervju med DN att opinionsmätningarna lutar åt blått i båda kamrarna men att senaten ändå är oviss.

Hon säger att en del prognoser tyder på att Demokraterna kan ta ”nästan allting” men lyfter att Donald Trump kampanjat friskt senaste dagarna, bland annat i viktiga Texas.

– Jag är lite mer konservativ i min uppskattning.

Sajten Race to the White House har gjort tiotusentals simuleringar för valen i båda kamrarna. Enligt prognoserna har Demokraterna omkring 96 procents chans att vinna representanthuset och 81 procents chans att få majoritet i senaten.