Experter: ”Elanga kanske vår bästa utespelare”

Fotbollsexperterna lovordade den svenska defensiven, men när toppduon Viktor Gyökeres och Alexander Isak gick av mållösa var det i stället en yttermittfältare som steg fram: Anthony Elanga – som därmed gjorde mål för andra VM-matchen i rad.

– Hans mål skickade oss till sextondelsfinal. Han är kanske vår bästa utespelare, säger Bojan Djordjic i SVT.

– Fyra poäng ska vi vara väldigt nöjda med i den här gruppen.

Experterna är eniga om att Sverige var numret mindre i första halvlek. Men efter det svenska kvitteringsmålet slog Japan av på takten och det var snarare Sverige som var närmare en seger. Resultatet innebär att Nederländerna vinner gruppen, Japan blir tvåa och Sverige går vidare som en av åtta grupptreor.