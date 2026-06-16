Experter: Riksbanken bör flagga för en höjning

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent vid onsdagens räntebesked, spår experter som DI har pratat med.

– Vi kan gott och väl fortsätta ha en ganska expansiv politik. Den kommer inte att leda till någon inflationsbrasa, säger Pär Österholm, professor vid Örebro universitet, till tidningen.

Däremot tror de att Riksbanken kommer att behöva vrida upp sin ränteprognos – den så kallade räntebanan – från räntebeskedet i maj och flagga för en kommande höjning.

Swedbanks rådgivare Olof Manner ser argument för att avisera en höjning i november, medan Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman och Business Swedens dito Lena Sellgren vill signalera en höjning i vår, skriver DI.