Sverige sticker ut jämfört med sina nordiska grannländer vad gäller låsningarna i politiken. Det säger Johan Strang, Nordenprofessor vid Helsingfors universitet, till DN.

– De röda linjerna i Sverige verkar vara mycket, mycket skarpare.

Till skillnad från sina systerpartier i Danmark, Finland och Norge har de svenska Socialdemokraterna aldrig släppt in vänstern i styret genom åren.

Efter det danska valet i våras kunde S-ledaren Mette Frederiksen presentera en regering med både partier som stod till vänster och höger om hennes eget parti – något som i dag ser omöjligt ut för Magdalena Andersson.

Politiken i grannländerna syftar oftare på att lösa praktiska problem, medan fler ideologiska låsningar uppstår i Sverige, enligt Strang.