Explosioner i Kyiv efter nya ryska robotattacker

Räddningstjänst släcker en brand efter en rysk attack tidigare i sommar.

Ryssland har under natten på nytt attackerat den ukrainska huvudstaden Kyiv med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare Vitalij Klytjko enligt flera nyhetsbyråer.

AFP:s reporter på plats vitttnar om att flera explosioner har hörts i staden. Enligt Reuters finns det inga rapporter om dödsfall. Däremot ska elva personer ha skadats när ett bostadshus i regionen Zaporizjzja attackerades.

Attacken kommer timmar efter att ett möte för ”de villigas koalition” av 37 Ukraina-stöttande länder i Paris där man fattade beslut om ett nytt antirobotsamarbete, skriver TT.