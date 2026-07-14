Explosioner i Kyiv efter nya ryska robotattacker
Ryssland har under natten på nytt attackerat den ukrainska huvudstaden Kyiv med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare Vitalij Klytjko enligt flera nyhetsbyråer.
AFP:s reporter på plats vitttnar om att flera explosioner har hörts i staden. Enligt Reuters finns det inga rapporter om dödsfall. Däremot ska elva personer ha skadats när ett bostadshus i regionen Zaporizjzja attackerades.
Attacken kommer timmar efter att ett möte för ”de villigas koalition” av 37 Ukraina-stöttande länder i Paris där man fattade beslut om ett nytt antirobotsamarbete, skriver TT.
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