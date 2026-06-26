Extremt stor risk för bränder i svenska värmeböljan

Arkivbild av en skogsbrand i Göteborgsområdet i maj.

Det råder extremt stor risk för bränder i skog och mark under helgen – framför allt under fredagen och lördagen, meddelar SMHI enligt TT.

Varningen gäller i stora delar av Götaland och Svealand. Även på Gotland rör sig brandrisken mellan stor och extremt stor under lördagen.

Eldningsförbud råder på hela Gotland, och i de andra områdena ska man enligt SMHI vara mycket försiktig när man eldar eller använder stora maskiner utomhus, då gnistor snabbt kan orsaka stora bränder i gräs, sly och skog.