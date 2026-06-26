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Arkivbild av en skogsbrand i Göteborgsområdet i maj. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Extremt stor risk för bränder i svenska värmeböljan

Av Hedda Hallsenius
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Det råder extremt stor risk för bränder i skog och mark under helgen – framför allt under fredagen och lördagen, meddelar SMHI enligt TT.

Varningen gäller i stora delar av Götaland och Svealand. Även på Gotland rör sig brandrisken mellan stor och extremt stor under lördagen.

Eldningsförbud råder på hela Gotland, och i de andra områdena ska man enligt SMHI vara mycket försiktig när man eldar eller använder stora maskiner utomhus, då gnistor snabbt kan orsaka stora bränder i gräs, sly och skog.

Fyra vattenskopande flygplan finns i Södermanlands län i helgen
TT
SMHI:s brandriskprognoser
www.smhi.se
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