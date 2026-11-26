En båt med migranter vid den spanska ön El Hierro.

Personer som jobbar inom den spanska sjöräddningen är ”mentalt och fysiskt utmattade”. Det säger fackordföranden Marco Díaz till El País.

Anledningen är att sjöräddare tvingas arbeta för länge på grund av ett ökat antal migranter som försöker ta sig till Spanien. Díaz berättar att en sjöräddare föll från en båt och skadades lindrigt efter att ha arbetat 16 timmar i sträck.

– Det här är inget tillfälligt problem som har uppstått i år. Det har pågått länge.

I veckan har tusentals migranter tagit sig till Spanien. Ön El Hierro tog emot 2 000 på bara ett dygn.