SD: Sverige borde vara med i återvändandehubbarna
Sverige borde vara en del av ”återvändandehubbarna” i Rwanda. Det skriver SD-topparna Charlie Weimers och Jessica Stegrud i en debattartikel hos Expressen.
Österrike, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Grekland har gemensamma planer på ”återvändandehubbarna”. Tanken är att människor med återvändandebeslut ska kunna skickas dit i stället för att vara kvar i Sverige.
”Hubben ska inte vara ett fängelse – den som vill åka hem till sitt ursprungsland kan göra det. Men den som fått ett nej ska inte längre kunna gömma sig i Europa och vänta ut systemet.”
De menar att det skulle avskräcka personer utan asylskäl att komma till Sverige.
Om debattörerna
Charlie Weimers (SD), delegationsledare, vice ordförande för ECR-gruppen och EU-parlamentets LIBE-utskott
Jessica Stegrud (SD), migrationspolitisk talesperson