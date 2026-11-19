Sverige borde vara en del av ”återvändandehubbarna” i Rwanda. Det skriver SD-topparna Charlie Weimers och Jessica Stegrud i en debattartikel hos Expressen.

Österrike, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Grekland har gemensamma planer på ”återvändandehubbarna”. Tanken är att människor med återvändandebeslut ska kunna skickas dit i stället för att vara kvar i Sverige.

”Hubben ska inte vara ett fängelse – den som vill åka hem till sitt ursprungsland kan göra det. Men den som fått ett nej ska inte längre kunna gömma sig i Europa och vänta ut systemet.”

De menar att det skulle avskräcka personer utan asylskäl att komma till Sverige.