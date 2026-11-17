FN:s människorättschef är orolig för Rwandaplanen
FN:s människorättschef Volker Türk säger att han är orolig för riskerna med det nya europeiska avtalet om att upprätta en återvändandehubb i Rwanda.
Fem EU-länder – Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Grekland – enades i frågan under måndagen. Det innebär att personer utan uppehållstillstånd, eller som fått sina asylansökningar avslagna, kan flyttas till läger i Rwanda.
– Ett land som de saknar anknytning till och som har sina egna utmaningar med mänskliga rättigheter, säger Türk enligt Reuters.
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