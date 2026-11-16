Rwandas inrikesminister Vincent Biruta, Österrikes förbundskansler Christian Stocker, Österrikes inrikesminister Gerhard Karner, Nederländernas utrikesminister Tom Berendsen, Danmarks integrationsminister Morten Bødskov, Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt och Greklands integrationsminister Athanasios Plevris deltar i en presskonferens efter migrationssamtal i Wien, Österrike, måndagen den 16 november

Fem EU-länder är överens om att upprätta en så kallad återvändandehubb utanför EU:s gränser, meddelar representanter från Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland, Grekland och Rwanda på en pressträff, enligt TV2.

– Nu börjar vi på allvar ta tillbaka kontrollen över Europas gränser, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Tanken är att personer utan uppehållstillstånd, eller vars asylansökan avslagits, kommer kunna flyttas till läger utanför EU om de inte ”frivilligt återvänder hem”, heter det i ett pressmeddelande.

Länderna är nu överens om att det första lägret kommer att placeras i Rwanda och öppna under 2027.