Fem EU-länder är överens om att inleda förhandlingar om utresecentrum i Rwanda.

Tanken är att samla personer som inte beviljas asyl, men av olika anledningar inte kan återvända till sina hemländer, i läger utanför EU.

Ett av syftena med ett sådant avtal är att minska incitamenten för personer att ta sig till Europa, säger Andreas Liljeheden, SR:s Brysselkorrespondent, i Studio Ett.

Han menar projektet lär mötas av en hel del kritik och att det är långt ifrån säkert att det blir av. Storbritannien misslyckades med att införa ett liknande system efter stora juridiska hinder. Om projektet ändå blir av tror Liljeheden inte att det kommer få någon större effekt på migrationen i Europa.

– Det har jag ganska svårt att se faktiskt.

DN:s korrespondent i Afrika, Erik Esbjörnsson, är inne på samma spår. Han skriver att ett sådant avtal till och med kan bli kontraproduktivt – och leda till större flyktingströmmar från regionen:

”Att släppa pressen på Rwanda ökar risken för intensifierat krig i Kongo, vilket gör lösningen direkt kontraproduktiv på sikt”, skriver han.