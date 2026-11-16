Fem EU-länder väntas senare under måndagen offentliggöra planer på att upprätta en så kallad återvändandehubb i Rwanda, uppger källor för BBC.

Initiativet har tagits av Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Grekland, och är en del i en bredare EU-satsning för att strama åt migrationspolitiken.

Det innebär att migranter som utvisats från EU-länder, men av olika anledningar inte kan återvända till sina hemländer, ska kunna förflyttas till läger i länder utanför unionen.