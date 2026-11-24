Danmark hör till länderna som vill skicka migranter till mottagningscenter i Rwanda. Planen får kritik för att riskera att gynna rebellgruppen M23.

Redan nästa år kan fem EU-länder skicka personer som fått avslag på sina asylansökningar till särskilda utvisningscenter i Rwanda.

Danmarks statsminister beskriver förslaget som en ”game changer”. Men juridiska hinder hotar planerna och kritiker varnar för att europeiska pengar kan hamna hos rebellgruppen M23, som anklagas för övergrepp och krigsbrott.