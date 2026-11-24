Flykten till Europa • Omni förklarar
EU-länder vill skicka migranter till Rwanda – men var hamnar pengarna?
Redan nästa år kan fem EU-länder skicka personer som fått avslag på sina asylansökningar till särskilda utvisningscenter i Rwanda.
Danmarks statsminister beskriver förslaget som en ”game changer”. Men juridiska hinder hotar planerna och kritiker varnar för att europeiska pengar kan hamna hos rebellgruppen M23, som anklagas för övergrepp och krigsbrott.
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