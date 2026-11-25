Migranter går i land på Kanarieön El Hierro.

Över 2 100 migranter har tagit sig till Kanarieöarna under det gångna dygnet, varav 1 990 bara till ön El Hierro. Det rapporterar AP.

”Kanarieöarna står inte ut längre. Vi upplever ett migrationstryck som saknar motstycke”, skriver regionpresidenten Fernando Clavijo.

Clavijo har utlyst nödläge och begärt hjälp av den militära räddningsenheten UME, som ska tillhandahålla sjukvård, skriver El País.