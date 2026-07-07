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Illustrationsbild. (TT)
Utrikes

Falska kondomer från Kina stoppade i Europa

Av Helena Sällström
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EU:s anti-bedrägeribyrå Olaf har nystat upp ett nätverk som smugglat piratkopierade kondomer från Kina, rapporterar Reuters.

200 000 kondomer har tagits i beslag i Rumänien, Serbien och Spanien. De hade märkts som leksaker för att undvika kontroller.

”Falska kondomer är farliga. De är otestade, okontrollerade och osäkra. Det kan göra att sexuellt överförbara sjukdomar sprids”, säger Olafs generaldirektör Petr Klement i ett uttalande.

Använde sig av ett välkänt kondommärke
AFP  · Ofta betalvägg
Läs pressmeddelandet från Olaf
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