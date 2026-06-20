Familj dödad i Gaza efter israeliska flygangrepp
Fem personer har dödats i nya israeliska attacker mot stadsdelen Sabra i Gaza stad, uppger landets hälsoministerium. Fyra av dem var medlemmar i samma familj, varav två barn, skriver AFP.
– De var bara oskyldiga barn, säger en släkting till AFP.
Ytterligare tolv personer uppges ha skadats i luftangreppen som träffade ett flerfamiljshus. Israel har inte kommenterat uppgifterna.
Enligt lokala myndigheter i Gaza har fler än 1 000 palestinier dödats sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas inleddes i oktober förra året.
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