Familj dödad i Gaza efter israeliska flygangrepp

Sörjande bär sina anhöriga under en begravning i Gaza stad.

Fem personer har dödats i nya israeliska attacker mot stadsdelen Sabra i Gaza stad, uppger landets hälsoministerium. Fyra av dem var medlemmar i samma familj, varav två barn, skriver AFP.

– De var bara oskyldiga barn, säger en släkting till AFP.

Ytterligare tolv personer uppges ha skadats i luftangreppen som träffade ett flerfamiljshus. Israel har inte kommenterat uppgifterna.

Enligt lokala myndigheter i Gaza har fler än 1 000 palestinier dödats sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas inleddes i oktober förra året.