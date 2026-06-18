Israels utrikesminister bryter med EU:s utrikeschef

Israels utrikesminister Gideon Saar bryter all kontakt med EU:s utrikeschef Kaja Kallas, skriver han på X.

Saar anklagar Kallas för att under ett privat möte ha jämfört Israels behandling av palestinier med apartheidtiden i Sydafrika. Enligt TT är det svårt att verifiera om uttalandet stämmer.

”Jag har inget annat val än att bryta all kontakt med Kallas tills hon drar tillbaka den blodsanklagelsen hon riktade mot världens enda judiska stat”, skriver Saar på X.