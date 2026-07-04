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Människor står utanför en skola i Caracas en dryg vecka efter att den rasade ihop i skalven. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Familjer söker förtvivlat vid provisoriska bårhus: ”Det är som en skräckfilm”

Av Ebba Örn
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Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i timmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar ha letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader, återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC.

Familjerna har två alternativ. Om de tror att de kan identifiera sina släktingar genom kläderna förs de direkt till kropparna. Men de flesta får i stället sätta sig framför en tv där över tusen bilder på döda kroppar fladdrar förbi.

I bilderna söker familjerna efter något som kan hjälpa dem att identifiera deras närstående – en tatuering, ett armband, ett klädesplagg. 60-åriga Liliana González beskriver det hela som en skräckfilm. Hon är på plats för att hitta sin faster, men lyckas i stället identifiera sin brorson.

– Jag såg min mamma efter att hon dog, men det här... det är inte samma sak, säger hon.

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaSydamerika