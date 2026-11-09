Sex personer sköts ihjäl – men Michal Oksiński dödade nio på lördagen.

Anhöriga till den polske terroristen Michal Oksiński säger sig inte förstå hur han kunnat döda sin familj och sex ytterligare personer i Kraków i helgen.

– Han brukade gå i kyrkan, men lite mindre på sistone, säger hans farmor Maria till Gazeta Wyborcza, vilket Aftonbladet också rapporterat om.

Oksiński sköt ihjäl sina föräldrar och sin lillasyster i den lilla polska staden Ostrowiec Świętokrzyski innan han satte sig i bilen och körde till Kraków där han dödade sex till på stadens torg.

Maria förstod direkt att något var fel då hennes son Janusz inte dök upp och hämtade ägg, vilket han lovat. Hon fick senare veta av sin systerdotter vad som hade hänt.

– Jag trodde först att det bara var någon som liknade honom, att det inte kunde vara han, säger farmodern.