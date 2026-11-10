Polens president Karol Nawrocki och premiärminister Donald Tusk på var sin sida av Krakóws borgmästare Lukasz Gibila.

Michal Oksiński som misstänks ha skjutit ihjäl nio personer i Polen på lördagen uppges ha gjort sökningar på den norske terroristen Anders Behring Breivik innan han dödade sin familj och sex okända i centrala Kraków, rapporterar Reuters.

Uppgifterna kommer från Polens justitieminister Waldemar Zurek och framfördes på tisdagen i polsk radio. Uppgiften skulle i så fall stärka utredarnas misstankar om att högerextremism kan ligga bakom morden.

Att reda ut vilket motiv Oksiński kan ha haft har stått högst upp på den polska agendan sedan lördagens dåd. Inrikesminister Marcin Kierwinski sa kort efter morden att skytten verkat ha haft högerextrema åsikter, påståendet avvisades direkt av oppositionspartiet Lag och rättvisas ordförande Jaroslaw Kaczynski.

– Tragedier likt den i Kraków brukar användas för att skärpa politiska skiljelinjer, säger statsvetare Ewa Marciniak till AFP.