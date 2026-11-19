Vill skänka bort kroppen – om inte familjen gör anspråk
Krakóws borgmästare Łukasz Gibała uppger att man inte vill begrava 24-årige Michal Oksiński efter skjutningen i staden för snart två veckor sedan. Det rapporterar Polskie Radio 24.
– Det är familjens beslut. Om de beslutar sig för att inte hämta kroppen och begrava den, kommer jag att begära att staden inte anordnar en sådan begravning, utan donera kroppen till forskning.
Men enligt tidningen Krakowskie planerar familjen att göra anspråk på kroppen. Familjen ska ha varit splittrad över situationen, men hans mormor ska enligt uppgifter vilja organisera en begravning. Men det är ännu inte officiellt.
Skjutningen i Kraków — det gäller saken
- Sex personer dödades och minst 15 skadades i en skjutning på ett torg i Kraków den 7 november 2026.
- Den misstänkte gärningsmannen, 24-årige Michal Oksiński, ska även ha skjutit ihjäl sina föräldrar och syster i sitt hem samma dag.
- Polska åklagare inledde en förundersökning om misstänkt terrorbrott efter dåden, och myndigheterna utlyste landssorg.
- Oksiński sköts av polis vid gripandet och dog senare på sjukhus.
- Motivet bakom dåden är fortfarande oklart, men polska myndigheter har utrett möjliga kopplingar till högerextremism.
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