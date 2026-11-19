Krakóws borgmästare Łukasz Gibała uppger att man inte vill begrava 24-årige Michal Oksiński efter skjutningen i staden för snart två veckor sedan. Det rapporterar Polskie Radio 24.

– Det är familjens beslut. Om de beslutar sig för att inte hämta kroppen och begrava den, kommer jag att begära att staden inte anordnar en sådan begravning, utan donera kroppen till forskning.

Men enligt tidningen Krakowskie planerar familjen att göra anspråk på kroppen. Familjen ska ha varit splittrad över situationen, men hans mormor ska enligt uppgifter vilja organisera en begravning. Men det är ännu inte officiellt.