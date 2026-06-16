Färre har råd med semester – arbetare halkar efter
Allt färre har råd att åka på semester – och klyftan mellan arbetare och tjänstemän växer, enligt en rapport från fackorganisationen LO.
Runt var sjätte arbetare har inte råd med en veckas semesterresa – mer än en fördubbling på fem år. För tjänstemännen uppger en av tjugo att de inte har råd med en veckas semester, även det en stor ökning.
– Den ökade ojämlikheten avspeglas väldigt tydligt i semestervanorna, säger LO:s ordförande Johan Lindholm till TT.
Rapporten bygger på SCB:s undersökning om levnadsförhållanden 2025.
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