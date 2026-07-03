Fastighetsbolag åt olika håll på börsen efter delår

Fastighetsbolagen är som vanligt tidigt ute att redovisa delårsrapporter och under morgonen har Atrium Ljungberg och Platzer öppnat böckerna för det andra kvartalet.

Atrium Ljungbergs hyresintäkter steg mer än väntat, medan förvaltningsresultatet backade. Analyshuset Pareto kallar rapporten blandad och kommer att justera ner sina prognoser för bolaget, skriver Direkt.

Sektorkollegan Platzers förvaltningsresultat ökade samtidigt med 4 procent, medan både hyresintäkterna och uthyrningsgraden steg marginellt.

Atrium Ljungberg backar drygt 1 procent på Stockholmsbörsen, medan Platzers aktie lyfter 4 procent.