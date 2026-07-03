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Atrium Ljungberg äger Sickla köpkvarter. Illustrationsbild. (Jessica Gow/TT)
Rapportfloden

Fastighetsbolag åt olika håll på börsen efter delår

Av Andreas Victorzon
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Fastighetsbolagen är som vanligt tidigt ute att redovisa delårsrapporter och under morgonen har Atrium Ljungberg och Platzer öppnat böckerna för det andra kvartalet.

Atrium Ljungbergs hyresintäkter steg mer än väntat, medan förvaltningsresultatet backade. Analyshuset Pareto kallar rapporten blandad och kommer att justera ner sina prognoser för bolaget, skriver Direkt.

Sektorkollegan Platzers förvaltningsresultat ökade samtidigt med 4 procent, medan både hyresintäkterna och uthyrningsgraden steg marginellt.

Atrium Ljungberg backar drygt 1 procent på Stockholmsbörsen, medan Platzers aktie lyfter 4 procent.

Atrium Ljungbergs delårsrapport
mfn.se
Platzers delårsrapport
mfn.se
Pareto har i nuläget rekommendationen behåll för aktien
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