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Kevin Warsh. (Alastair Grant /AP/TT)
Fed vs inflationen

Fed slopar signal om sänkning – börserna föll

Av Aron Sigblad
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USA:s centralbank signalerar inte längre någon räntesäkning i år. I stället öppnar centralbanken för att nästa steg kan bli en höjning. Det framgår av Feds så kallade ”dot plot” där topparna lägger fram sina ränteprognoser.

Nio av 18 spår minst en höjning i år, medan åtta räknar med en oförändrad ränta och en spår en sänkning.

Samtidigt saknades prognosen från en av de 19 guvernörerna. Flera Fed-bedömare misstänker att det var den nye chefen Kevin Warsh som avstod. Warsh har tidigare kritiserat prognosverktyget och annan framåtblickande vägledning från centralbanken, skriver CNBC.

USA-börserna gav tummen ner till beskedet och föll på bred front.

Omni förklararFem saker som borde oroa nye Fed-chefen inför räntedebuten

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Federal Reserves räntebesked
www.federalreserve.gov
Nära hälften av topparna kan ställa sig bakom en räntehöjning i år
AP  · Ofta betalvägg
En betydligt kortare kommentar än vanligtvis
CNBC
Bedömare: Räntebeskedet blir Warshs första test
AFP  · Ofta betalvägg
Unicredit: Räntesänkningar finns inte på kartan på kort sikt
CNBC
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tradingeconomics.com
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