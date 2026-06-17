Federal Reserve väntas vila på hanen i Warshs första test

På onsdag kväll väntas den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämna styrräntan oförändrad inom intervallet 3,50–3,75 procent.

Därmed väntas centralbanken vila på hanen för sjätte gången i rad. Räntebeskedet ses samtidigt som nye Fed-chefen Kevin Warshs första test, säger bedömare till AFP.

– Först och främst vill investerarna höra Warshs tonläge, säger Steve Sosnick på Interactive Brokers.

Unicredit bedömer att Fed sannolikt kommer att tona ner signalerna om framtida räntesänkningar i sitt uttalande. Andra analytiker tror att centralbanken helt kan överge den framåtblickande vägledningen.

Bedömare spår även att Warsh kan avstå från en mångårig tradition, nämligen att lämna en egen ränteprognos, en så kallad dot plot.

Warsh har tidigare kritiserat den sortens metoder och menar att de riskerar att begränsa centralbankens handlingsfrihet.