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Abdul el-Sayed, Cori Bush, Haley Stevens och Wesley Bell. Alla huvudpersoner i något av dagens primärval.
Mellanårsvalet i USA

Fem primärval på en dag – strid mellan Demokraternas höger och vänster

Av Tor Gasslander
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Under tisdagen hålls inte färre än fem olika primärval i fem olika amerikanska delstater, och i flera av dem har striden mellan progressiva och mer moderata demokrater hamnat i centrum, enligt genomgångar i flera medier.

Mest omtalat är primärvalet i Michigan. Där möter partietablissemangets kandidat Haley Stevens vänsterutmanaren Abdul el-Sayed. Vinnaren får i sin tur mäta sig mot republikanen Mike Rogers i höst.

Tonläget är högt, bland annat eftersom Michigan ses som en nyckelstat för demokraternas förhoppningar om att vinna tillbaka senaten i mellanårsvalet i november.

I kampen om respresentanthuset i samma stat hoppas klimataktivisten William Lawrence att hans två kollegor Matt Maasdam och Bridget Brink ska dela de mer högerorienterade demokratiska väljarna mellan sig – och på så vis öppna vägen för en seger för honom.

Även i Missouri märks demokraternas vägval mellan höger- och vänsterinriktade representanter.

Där hoppas progressiva Cori Bush kunna ta tillbaka sin tidigare plats i representanthuset från sin moderata partikollega Wesley Bell.

Även i Washington, Kansas och Virginia hålls primärval.

Omni förklararDemokraternas framtid står på spel – finns svaret i Michigan?

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Demokraterna måste vinna fyra ytterligare delstater för att ta tillbaka senaten
Reuters  · Ofta betalvägg
Frågan är om demokraterna kan enas bakom den som sen vinner
AP  · Ofta betalvägg
Frågan om stöd från proisraeliska lobbyorganisationer har också tagit stor plats i debatterna
www.npr.org
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