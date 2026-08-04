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Människor röstar i dagens primärval i Michigan. (Nic Antaya /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Klimataktivisten: ”Det jag hör är att folk är urless”

Av Tor Gasslander
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Demokratiska väljare är trötta på partietablissemanget och partiets inslagna linje. Det säger klimataktivisten William Lawrence, som hoppas bli demokraternas kandidat till representanthuset i sitt distrikt i Michigan, till NPR.

Kritiker menar att Lawrences progressiva hållning kan funka i ett primärval som främst berör demokrater, men att han skulle vara chanslös om han fick möta republikanskt motstånd och en bredare väljarbas i mellanårsvalet.

Lawrence ser det, inte oväntat, precis tvärt om.

– Det jag hör är att folk är urless. De är redo för förändring och de känner inte att något av partierna har representerat dem i kongressen.

Omni förklararDemokraternas framtid står på spel – finns svaret i Michigan?

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