Femåriga flickans tillstånd stabilt efter våldsdådet

Tillståndet för den femåriga flicka som på måndagen attackerades i en park i Helsingborg är stabilt. Det uppger polisen enligt SVT Nyheter Skåne.

Flickan vårdas med allvarliga skador efter händelsen. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter. Polisen vill inte uppge om de båda har någon relation till varandra sedan tidigare.

Polisen vill inte gå in på några detaljer om vad som skett men enligt SVT:s uppgifter ska flickan ha skärskador.