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Polis på plats efter händelsen. (Mikael Nilsson / TT / Mikael Nilsson )
Skadade flickan i Helsingborg

Femåriga flickans tillstånd stabilt efter våldsdådet

Av Anders Hovne
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Tillståndet för den femåriga flicka som på måndagen attackerades i en park i Helsingborg är stabilt. Det uppger polisen enligt SVT Nyheter Skåne.

Flickan vårdas med allvarliga skador efter händelsen. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter. Polisen vill inte uppge om de båda har någon relation till varandra sedan tidigare.

Polisen vill inte gå in på några detaljer om vad som skett men enligt SVT:s uppgifter ska flickan ha skärskador.

Området är inte längre avspärrat
Sveriges Television
Bedöms vara en isolerad händelse (13 juli)
www.tv4.se
Vittne: Flickans mamma sa att de är på besök – de känner ingen härv (13 juli)
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