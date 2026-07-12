Fest i Norge trots förlusten – ”kan inte tro att vi förlorat”

Stämningen i centrala Norge var på topp, även efter att Norge slagits ut ur VM

”Man kan inte tro att vi förlorat”, skriver Verdens Gang och visar filmklipp från centrala Oslo på fyrverkerier och dansande människor. De norska fansen var uppenbart stolta över sitt landslag även om de inte helt räckte till i kvartsfinalen mot England.

Enligt norska Dagbladet samlades 135 000 för att följa kvartsfinalen i regnet i centrala Oslo. Och en stor del stannade kvar för att ro och sjunga även efter slutsignalen.

– Många sjunger ”Allt för Norge”, nationalsången och ”Vi kan köpa hela Sverige”, rapporterar Dagbladets reporter på plats.