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Bild från ett tidigare pridefirande i Seattle. (Ted S. Warren / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Fifa ger klartecken för prideflaggor under match

Av Anders Hovne
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Det kommer att bli tillåtet med prideflaggor i samband med VM-matchen mellan Iran och Egypten i Seattle. Det meddelar Internationella fotbollsförbundet (Fifa), enligt TT.

Samtidigt som matchen pågår firas pridevecka i Seattle och den lokala arrangören ville redan före lottningen att matchen skulle bli en officiell pridematch. Detta fick stor uppmärksamhet när just Iran och Egypten, två länder där homosexualitet i praktiken är förbjudet, skulle spela matchen.

Båda länderna har önskat att matchen inte ska förknippas med pride, och även om flaggorna nu tillåts poängterar Fifa att matchen inte ska stämplas som en pridematch.

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