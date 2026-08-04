Fifa nekar till uppgift om att Trump dissar Infantino
Internationella fotbollsförbundet förnekar uppgifterna om att Fifa-basen Gianni Infantino ringt till Donald Trump i hopp om att rädda sitt jobb – men utan svar från presidenten.
På X förnekar Fifa att Infantino försökt nå Trump de senaste dagarna.
”Det är påhitt”, skriver fotbollsförbundets medieavdelning i en kommentar till tidningen The Times artikel.
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