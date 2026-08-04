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Infantino och Trump, under VM-finalen. (Matt Rourke /AP/TT)
Maktkampen inom Fifa

Fifa nekar till uppgift om att Trump dissar Infantino

Av Patrik Dahlin
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Internationella fotbollsförbundet förnekar uppgifterna om att Fifa-basen Gianni Infantino ringt till Donald Trump i hopp om att rädda sitt jobb – men utan svar från presidenten.

På X förnekar Fifa att Infantino försökt nå Trump de senaste dagarna.

”Det är påhitt”, skriver fotbollsförbundets medieavdelning i en kommentar till tidningen The Times artikel.

Omni förklararSå överspelade Infantino sin hand – sänktes han av två kvinnor?

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Fifa Media på X
x.com
Infantino är pressad efter det misslyckade försöket att sälja VM-andelar
www.thetimes.com
Källor: VM-städer kräver Fifa på utlovade pengar
NY Times  · Ofta betalvägg
Enligt tabloiden New York Posts källor svarar inte Trump på Infantinos samtal (3 augusti)
nypost.com
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Maktkampen inom FifaGianni InfantinoFifaDonald TrumpFotboll