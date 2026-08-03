Källa: Trump redo att göra allt för att rädda Infantino

Trump och Infantino delar ut medalj till Lionel Messi efter VM-finalen.

Donald Trump gillar Fifa-basen Gianni Infantino till den grad att han sannolikt är beredd att göra ”allt som är möjligt” för att rädda den kritiserade fotbollschefens jobb. Det säger en källa inom Trumps administration till The Telegraph.

Enligt källan uppskattas Infantino väldigt mycket, eftersom amerikanerna anser att sommarens VM blev så lyckat.

– Det värdesätter vi.

Samtidigt uppger källor för tabloiden New York Post att Infantino gjort återkommande försök att ringa Trump de senaste dagarna, men utan att få något svar.