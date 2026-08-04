Grafström om turbulensen i Fifa: ”Svårt att förstå”

Fifas generalsekreterare Mattias Grafström skriver i ett internt mejl, som brittiska Sky News läst, att han uppfattar den senaste tidens turer kring den egna organisationen som ”sorgliga”. Fifas president Gianni Infantino har kritiserats hårt för att ha pressat organisationens medlemsförbund att godkänna en utförsäljning av framtida VM.

Grafström lovar att ingen av Fifas anställda ska drabbas av turbulensen kring Infantino. Han säger att de kommer skyddas från den politiska situation som nu utvecklats.

Samtidigt uppmanar han organisationens medarbetare att bibehålla sin professionalism och att fortsätta arbeta för de 211 medlemsförbunden.

”Vi har alla kastats in i ett kaos som är svårt att förstå och acceptera.”