Grafström om turbulensen i Fifa: ”Svårt att förstå”
Fifas generalsekreterare Mattias Grafström skriver i ett internt mejl, som brittiska Sky News läst, att han uppfattar den senaste tidens turer kring den egna organisationen som ”sorgliga”. Fifas president Gianni Infantino har kritiserats hårt för att ha pressat organisationens medlemsförbund att godkänna en utförsäljning av framtida VM.
Grafström lovar att ingen av Fifas anställda ska drabbas av turbulensen kring Infantino. Han säger att de kommer skyddas från den politiska situation som nu utvecklats.
Samtidigt uppmanar han organisationens medarbetare att bibehålla sin professionalism och att fortsätta arbeta för de 211 medlemsförbunden.
”Vi har alla kastats in i ett kaos som är svårt att förstå och acceptera.”
Det handlar konflikten om
- Fifa och dess president Gianni Infantino har haft planer på att sälja 20 procent av VM:s framtida kommersiella rättigheter till privata investerare.
- Initiativet väckte hård kritik i fotbollsvärlden. Bland annat hotade Uefa, med sina 55 medlemsförbund, att bojkotta framtida mästerskap.
- Den massiva kritiken ledde till att Fifa drog tillbaka planerna, men först efter att Infantino gett flera förbund ultimatum.
- Flera nationella förbund, däribland Sverige och Wales, har sedan dess återkallat sitt stöd för Fifa-chefen Gianni Infantino.
- Uefa har krävt att Infantino ska avgå självmant eller ställas inför en extra sammankallad kongress i syfte att välja bort honom.
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