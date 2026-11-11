Regissörerna Rachel Szor och Yuval Abraham tar emot juryns specialpris under filmfestivalen i Venedig den 12 september 2026.

Den brittiska dokumentärfilmen ”Naza” om Israels riktade attacker mot civila i Gaza är en av årets mest sedda hittills. Det rapporterar The Guardian.

Filmen hade i fredags setts av 1,54 miljoner personer på biografer runt om i världen, skriver The Hollywood Reporter.

I filmen har de israeliska filmskaparna Rachel Szor och Yuval Abraham samlat in vittnesmål från 24 personer som organiserat attacker mot bostäder i Gaza på distans.

Israels kulturminister Miki Zohar har hotat med att ta ifrån dem deras medborgarskap, och premiärminister Benjamin Netanyahu har krävt att deras källor ska spåras och lagföras, enligt Euronews.