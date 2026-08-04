Fler kvinnor än män ser en koppling mellan bränder och klimatet

Fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränder och klimatförändringarna. Det visar en ny opinionsundersökning från Indikator, skriver SVT Nyheter.

85 procent av kvinnorna ser en koppling, men bara 68 procent av männen. Samtidigt uppger 29 procent av männen att de ser ett litet eller inget samband. Samma siffra bland kvinnor hamnar på 12 procent.

Men det finns även skillnader beroende på hur man röstar.

– Klimatfrågan har blivit väldigt politiskt polariserad. Tidigare hade vi en bredare politisk samsyn i klimatpolitiken, nu har framför allt Tidöpartierna prioriterat ner frågan, säger Daniel Lindvall, docent i sociologi vid Uppsala universitet, till SVT.