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En skogsbrand vid Hyltebruk förra året. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSkogsbränderna

Fler kvinnor än män ser en koppling mellan bränder och klimatet

Av Hannah Gustafsson
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Fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränder och klimatförändringarna. Det visar en ny opinionsundersökning från Indikator, skriver SVT Nyheter.

85 procent av kvinnorna ser en koppling, men bara 68 procent av männen. Samtidigt uppger 29 procent av männen att de ser ett litet eller inget samband. Samma siffra bland kvinnor hamnar på 12 procent.

Men det finns även skillnader beroende på hur man röstar.

– Klimatfrågan har blivit väldigt politiskt polariserad. Tidigare hade vi en bredare politisk samsyn i klimatpolitiken, nu har framför allt Tidöpartierna prioriterat ner frågan, säger Daniel Lindvall, docent i sociologi vid Uppsala universitet, till SVT.

Så ser svenskarna på kopplingen mellan klimatförändringar och bränder

I mycket stor utsträckning: 48 procent

I ganska stor utsträckning: 28 procent

I ganska liten utsträckning: 15 procent

Inte alls: 5 procent

Vet ej: 3 procent

Så gjordes undersökningen

1 863 personer svarade på en undersökning som genomfördes av Indikator Opinion mellan den 23 och 29 juli i år. Resultatet har viktats baserat på kön, ålder och partival 2022.

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tv+text · Sveriges Television
Forskare: ”Klimatförändringarna gör att både sannolikheten och omfattningen för skogsbränder ökar”
www.tv4.se
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