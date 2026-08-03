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SMHI:s varningskarta till höger, en slang vid en skogsbrand till höger.
Skogsbränderna

SMHI förlänger varning – risk för skogsbränder

Av Tor Gasslander
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SMHI utökar sin varning om risk för skogsbrand. Varningen slutade tidigare gälla på söndagskvällen, men sträcker sig nu in över måndagen också.

Det berörda området täcker stora delar av södra Sverige upp till Hudiksvall. Öland och delar av Gotland omfattas också.

Allmänheten uppmanas vara försiktiga och hålla koll på vilka eldningsförbud som gäller.

SMHI:s varningar
karta · www.smhi.se
Mycket stor till extremt stor risk för bränder i Stockholmsområdet
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