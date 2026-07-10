Fler misstänkta efter mord på badplats i Stenungsund

Ytterligare två personer misstänks för inblandning i bråket på en badplats utanför Stenungsund, där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades. Det rapporterar ST-tidningen.

– Det har varit stökigt på platsen med fler personer närvarande än de som skadats och de misstänkta gärningspersonerna, säger åklagare Johan Fröjelin till tidningen.

Under torsdagen greps och anhölls två män i 20-årsåldern misstänkta för mord och försök till mord.