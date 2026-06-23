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Illustrationsbild. Lägenhetsvisning i centrala Stockholm. (Nicklas Thegerström / TT / TT Nyhetsbyrån)
Bopriserna

Fler unga kan köpa sin första bostad med nya reglerna

Av Andreas Victorzon
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Svag prisutveckling på bostäder, lättade lånevillkor och stigande löner gör att fler unga vuxna nu kan köpa sin egen bostad. Det visar den statliga bolånebanken SBAB:s senaste kartläggning.

I 23 av landets 25 största kommuner räcker de ungas medianinkomst för att köpa en etta, samtidigt som det höjda bolånetaket gör det snabbare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– I jämförelse med tidigare liknande undersökningar är detta ett, minst sagt, positivt besked, även om kvinnor fortfarande ligger en bit efter männen, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik i ett pressmeddelande.

SBAB:s kartläggning gäller 27-åringar
pressmeddelande · www.sbab.se

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