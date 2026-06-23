Fler unga kan köpa sin första bostad med nya reglerna
Svag prisutveckling på bostäder, lättade lånevillkor och stigande löner gör att fler unga vuxna nu kan köpa sin egen bostad. Det visar den statliga bolånebanken SBAB:s senaste kartläggning.
I 23 av landets 25 största kommuner räcker de ungas medianinkomst för att köpa en etta, samtidigt som det höjda bolånetaket gör det snabbare att ta sig in på bostadsmarknaden.
– I jämförelse med tidigare liknande undersökningar är detta ett, minst sagt, positivt besked, även om kvinnor fortfarande ligger en bit efter männen, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik i ett pressmeddelande.
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