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Räddningstjänsten bekämpar en brand i Rom under tisdagen. (Francesco Benvenuti /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Flera storbränder i Europa – fransk insats under kontroll

Av Tomas Ekelund
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Bränder har rasat på flera håll i Europa under veckan sedan en ny värmebölja parkerat sig över regionen.

I den spanska provinsen Guadalajara har 30 000 hektar mark bränts ner den senaste veckan, vilket gör de skogsbränderna till en av de mest omfattande någonsin. Det rapporterar El Pais med hänvisning till EU:s vädertjänst Copernicus.

I Frankrike bedöms branden i sydöstra Var vara under kontroll, efter att omkring 900 brandmän mobiliserats. Branden bröt ut på ett fält i Pontevès under tisdagen och spred sig snabbt över skogsklädda bergssluttningar. Totalt 2 550 hektar mark har bränts ner, enligt Le Monde.

I skotska Arthur’s Seat, en kulle utanför Edinburgh, dröjer sig brandmän kvar för att säkra området efter den brand som bröt ut i söndags kväll. Det rapporterar BBC News.

– Lägesbilden från platsen är att vi troligen kommer att vara kvar där i ett par dagar för att bekämpa kvarvarande glödhärdar, säger insatsledaren Jon Henderson.

Hittills i år har 119 458 hektar mark brunnit i Spanien
elpais.com
Över 2 000 hem utan el på grund av franska branden
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Skotska branden ska utredas – orsaken är oklar
BBC
Snittemperaturen i Europa 26,3 grader
Reuters  · Ofta betalvägg

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