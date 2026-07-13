Uppgifter: En gripen för knivdåd mot flicka

En person har gripits misstänkt för att ha knivskurit en femårig flicka i en park i Helsingborg, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Flickan vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Enligt Helsingborgs Dagblads vittnen fördes hon blodig till sjukhus med ambulans.

Avspärrningar har upprättats vid Furutorpsparken, där en stor polisinsats pågår. En person ska ha förts i väg av polis från en fastighet nära parken.

Polisen är förtegen om händelsen, men presstalespersonen Jakob Palmgren säger till HD att de har en bild av vad som hänt.

– Det är en så ung person som har drabbats så det är känsligt. Därför kan vi inte gå ut med så mycket info ikväll.