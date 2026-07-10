Flygplansfönster gick sönder – man sögs nästan ut

På väg från Thessaloniki till tyska Memmingen höll en 61-årig man under torsdagen på att sugas ut från flygplansfönstret, rapporterar flera medier. En passagerare beskriver för Radio Thessaloniki hur ett högt ljud hördes i planet och hur hon sedan såg mannen hänga utanför fönstret med både huvud och axlar innan medresenärer lyckades dra in honom.

– Tack och lov hade han inte tagit av sig sitt säkerhetsbälte, säger passageraren.

Ryanair-planet tvingades vända till Thessaloniki men mannen klarade sig med bara skrubbsår. Han fördes till sjukhus efter landningen.

Det är oklart varför fönstret gick sönder. Enligt flera medier ska det ha träffats av skräp från en av motorerna.