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Antonio Guterres. (Danica Coto /AP/TT / AP)
Våldet i Haiti

FN-chefen i Haiti: ”Det finns små tecken på hopp”

Av Hannah Gustafsson
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FN-chefen António Guterres anser att världen måste ta mer ansvar för situationen i Haiti. Det säger han under ett besök i området.

”Den humanitära situationen här är desperat, men det finns små tecken på hopp”, skriver han på X.

Under sitt besök träffar han kvinnor, barn och män som påverkats av det utbredda våldet på ön.

Haiti har under många år kämpat med ekonomiska och politiska problem. Men framför allt är det kriminella gäng som plågar ön. Bara sedan början av året har minst 2 300 dött, 1 100 skadats och nästan 100 personer kidnappats till följd av gängvåldet, enligt FN.

António Guterres på X
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Haiti har inte haft ett demokratiskt val sedan 2016
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Våldet i HaitiHaitiLatinamerikaAntónio Guterres