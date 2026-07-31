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Arkivbild från Port-au-Prince i juni. (Odelyn Joseph /AP/TT / AP)
Våldet i Haiti

Valförberedelser i gång i Haiti – hotas av gängvåldet

Av Hedda Hallsenius
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Valförberedelserna är i gång i Haiti, rapporterar AP. Myndigheterna har öppnat tio registreringscenter i huvudstaden Port-au-Prince, i områden som anses någorlunda säkra från det brutala gängvåld som drabbat önationen.

Planen är att hålla val den 13 december, med en andra valomgång i februari. Men en stor del av Haitis valberättigade riskerar att lämnas utanför processen, då risken för våld är för hög för att de ska kunna ta sig till valurnorna.

Haiti har inte haft ett val på över tio år. Senast landet hade en president var 2021, när president Jovenel Moïse dödades.

Analytiker: Haiti kan hålla val om tre månader – frågan är, vilken sorts val?
AP  · Ofta betalvägg
Första valomgången ska innehålla ett presidentval, ett parlamentsval och en folkomröstning om konstitutionsreform
haitiantimes.com
Över 300 politiska partier har godkänts för att ställa upp i valet
www.france24.com
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Våldet i HaitiHaitiLatinamerika