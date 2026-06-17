Gängledare tros ligga bakom kidnappad tjänsteman i Haiti

En medborgare som knäböjer framför polisen i hopp om att de ska stoppa gängvåldet i grannskapet.

Gängledaren Christ-Roi Chéry tros ligga bakom kidnappningen av försvarsministerns stabschef i Haiti, skriver The New York Times. Tjänstemannen ska ha blivit bortförd från huvudstaden Port-au-Prince i torsdags förra veckan, skriver BBC.

Även mannens fru och 6-åriga dotter, som är amerikanska medborgare, kidnappades enligt källor till The New York Times. Dessutom ska gängen ha begärt en lösensumma.

Det är inte ovanligt att gängen kidnappar personer med dubbelt medborgarskap för att försöka få ut högre lösesummor eller avskräcka myndigheter från att ingripa i gängkontrollerade områden, enligt AP.