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En medborgare som knäböjer framför polisen i hopp om att de ska stoppa gängvåldet i grannskapet. (Odelyn Joseph /AP/TT / AP)
Våldet i Haiti

Gängledare tros ligga bakom kidnappad tjänsteman i Haiti

Av Hannah Gustafsson
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Gängledaren Christ-Roi Chéry tros ligga bakom kidnappningen av försvarsministerns stabschef i Haiti, skriver The New York Times. Tjänstemannen ska ha blivit bortförd från huvudstaden Port-au-Prince i torsdags förra veckan, skriver BBC.

Även mannens fru och 6-åriga dotter, som är amerikanska medborgare, kidnappades enligt källor till The New York Times. Dessutom ska gängen ha begärt en lösensumma.

Det är inte ovanligt att gängen kidnappar personer med dubbelt medborgarskap för att försöka få ut högre lösesummor eller avskräcka myndigheter från att ingripa i gängkontrollerade områden, enligt AP.

Skedde i delar av Port-au-Prince som anses vara säkra
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Våldet i HaitiHaitiLatinamerika