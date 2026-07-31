Folk köar vid en polisstation som gjorts om till nödboende för internflyktingar i Port-au-Prince. Arkivbild från i maj.

Registreringen har öppnat inför valet i Haiti i december, men många haitier berättar att de inte vet om de kommer att kunna ta sig till valurnorna på grund av det utbredda gängvåldet. Det rapporterar AP.

38-årige Victor Valensky säger att han vill delta i valet, men att han är rädd att hans fru inte kommer att kunna ta hand om deras barn om han dödas på valdagen.

Advokaten Francky Cavetan säger att han inte planerar att gå och rösta – det är för farligt.

– Valet kommer inte att bli av, för regeringen och valmyndigheten ljuger för folket. De får folk att tro att valet kommer leda till säkerhet, men vi måste ha säkerhet innan vi kan ha val, säger han.