ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Folk köar vid en polisstation som gjorts om till nödboende för internflyktingar i Port-au-Prince. Arkivbild från i maj. (Odelyn Joseph /AP/TT / AP)
Våldet i Haiti

”Vi måste ha säkerhet innan vi kan ha val”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Registreringen har öppnat inför valet i Haiti i december, men många haitier berättar att de inte vet om de kommer att kunna ta sig till valurnorna på grund av det utbredda gängvåldet. Det rapporterar AP.

38-årige Victor Valensky säger att han vill delta i valet, men att han är rädd att hans fru inte kommer att kunna ta hand om deras barn om han dödas på valdagen.

Advokaten Francky Cavetan säger att han inte planerar att gå och rösta – det är för farligt.

– Valet kommer inte att bli av, för regeringen och valmyndigheten ljuger för folket. De får folk att tro att valet kommer leda till säkerhet, men vi måste ha säkerhet innan vi kan ha val, säger han.

Analytiker: Haiti kan hålla val om tre månader – frågan är, vilken sorts val?
AP  · Ofta betalvägg
Första valomgången ska innehålla ett presidentval, ett parlamentsval och en folkomröstning om konstitutionsreform
haitiantimes.com
Över 300 politiska partier har godkänts för att ställa upp i valet
www.france24.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Våldet i HaitiHaitiLatinamerika