FN: Finns ingen rättslig grund för tullar i Hormuzsundet

Det finns ingen rättslig grund för att införa obligatoriska tullar för passage genom ett sund som används för internationell sjöfart. Det uppger en talesperson för FN:s sjöfartsmyndighet IMO enligt Reuters.

Uttalandet kommer en dryg timme efter att USA:s president Donald Trump meddelat att USA kommer ta betalt för passage genom Hormuzsundet.

FN säger vidare att sjöfartsmyndigheten väntar på att få ta del av fler detaljer om Trumps uttalande.