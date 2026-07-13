FN: Finns ingen rättslig grund för tullar i Hormuzsundet
Det finns ingen rättslig grund för att införa obligatoriska tullar för passage genom ett sund som används för internationell sjöfart. Det uppger en talesperson för FN:s sjöfartsmyndighet IMO enligt Reuters.
Uttalandet kommer en dryg timme efter att USA:s president Donald Trump meddelat att USA kommer ta betalt för passage genom Hormuzsundet.
FN säger vidare att sjöfartsmyndigheten väntar på att få ta del av fler detaljer om Trumps uttalande.
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