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Folk badar på stranden vid Hormuzsundet. Arkivbild. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

FN: Finns ingen rättslig grund för tullar i Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
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Det finns ingen rättslig grund för att införa obligatoriska tullar för passage genom ett sund som används för internationell sjöfart. Det uppger en talesperson för FN:s sjöfartsmyndighet IMO enligt Reuters.

Uttalandet kommer en dryg timme efter att USA:s president Donald Trump meddelat att USA kommer ta betalt för passage genom Hormuzsundet.

FN säger vidare att sjöfartsmyndigheten väntar på att få ta del av fler detaljer om Trumps uttalande.

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