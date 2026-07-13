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Dubai i Förenade arabemiraten. Arkivbild. (Kamran Jebreili / AP)
Trumps USAHormuzsundet

Källor: Dubai planerar ny hamn för att runda Hormuz

Av Andreas Victorzon
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Regeringen i Dubai planerar att bygga en ny frakthamn på Förenade arabemiratens östkust för att öppna en handelsväg som inte går genom Hormuzsundet, uppger källor för Financial Times.

Det statliga hamnbolaget DP World uppges föra samtal om att utveckla en helt ny multifunktionshamn i kustområdet Fujairah, samt en ny containerterminal i den befintliga hamnen i emiratet med samma namn.

Utbyggnaden skulle minska Dubais beroende av flaggskeppshamnen Jebel Ali, vars trafik går genom Hormuzsundet. Det skulle också innebära en genomgripande förändring för Dubai, skriver tidningen.

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