Källor: Iran och Oman nära avtal om Hormuzsundet

Folk kör runt på stranden vid Hormuzsundet.

Iran och Oman har tagit steg mot att öppna Hormuzsundet, uppger anonyma källor för AP.

De två nationerna har under de senaste dagarna hållit samtal som framför allt rör vilka rutter i sundet som kommersiella fartyg ska tillåtas ta.

Enligt källorna tycks länderna närma sig ett avtal om att fartyg ska segla in i Persiska viken via en Irankontrollerad rutt och ut via en Omankontrollerad rutt. Avgifter ska tas ut för ”säkerhet och bevaring av maritim miljö”.

Källorna understrycker dock att förhandlingarna fortfarande pågår.