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Folk kör runt på stranden vid Hormuzsundet. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
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Källor: Iran och Oman nära avtal om Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
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Iran och Oman har tagit steg mot att öppna Hormuzsundet, uppger anonyma källor för AP.

De två nationerna har under de senaste dagarna hållit samtal som framför allt rör vilka rutter i sundet som kommersiella fartyg ska tillåtas ta.

Enligt källorna tycks länderna närma sig ett avtal om att fartyg ska segla in i Persiska viken via en Irankontrollerad rutt och ut via en Omankontrollerad rutt. Avgifter ska tas ut för ”säkerhet och bevaring av maritim miljö”.

Källorna understrycker dock att förhandlingarna fortfarande pågår.

USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att ”framsteg har gjorts” i samtalen
AP  · Ofta betalvägg
Även USA och Qatar har antytt att ett tillfälligt avtal som handlar om Hormuzsundet är på gång
Bloomberg  · Ofta betalvägg
USA:s finansminister Scott Bessent säger att ett avtal kan vara på plats tisdag eller onsdag
CNBC
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