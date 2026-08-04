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Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
Hormuzsundet

Uppgifter: Iran överväger att tillåta minröjning i Hormuz

Av Tea Oscarsson
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Iran överväger att låta europeiska länder minröja i Hormuzsundet, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor. En sådan överenskommelse skulle kunna bana väg för en normalisering av frakten genom farleden, skriver nyhetsbyrån vidare.

Enligt Irans officiella uttalanden kommer man inte att tillåta utomstående länder att minröja i området. Landets utrikesminister har inte gett någon kommentar till de senaste källuppgifterna.

Tidigare under tisdagen sa USA:s utrikesminister att det förs samtal med Iran, något som motparten inte har bekräftat.

Källor: Att Iran utlovar skydd för en minröjarinsats är centralt
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