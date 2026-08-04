Uppgifter: Iran överväger att tillåta minröjning i Hormuz

Iran överväger att låta europeiska länder minröja i Hormuzsundet, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor. En sådan överenskommelse skulle kunna bana väg för en normalisering av frakten genom farleden, skriver nyhetsbyrån vidare.

Enligt Irans officiella uttalanden kommer man inte att tillåta utomstående länder att minröja i området. Landets utrikesminister har inte gett någon kommentar till de senaste källuppgifterna.

Tidigare under tisdagen sa USA:s utrikesminister att det förs samtal med Iran, något som motparten inte har bekräftat.